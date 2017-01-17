Штаб: минула доба в зоні АТО – 41 обстріл і один поранений військовий

У прес-центрі штабу АТО у вівторок повідомили, що у зоні бойових дій на Донбасі за минулу добу було поранено одного українського військовослужбовця. Як йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook, підтримувані Росією сепаратисти напередодні здійснили 41 обстріл на всіх напрямках.

Під час збройних атак бойовики використовували міномети, гранатомети та стрілецьку зброю.

Під обстріли потрапили населені пункти Павлопіль. Гнутове, Мар’їнка, Водяне, Красногорівка, Широкине, урочище Шарів Кут, Станиця Луганська, Новозванівка, Луганське, Опитне, Авдіївка і Миронівське.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» станом на 6:30 вівторка не вказують про ситуацію за останні години на підконтрольних донецьким і луганським сепаратистам територіях.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 00:00 годин 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят. Проте сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.