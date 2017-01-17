Порошенко заявив послам іноземних країн про нові можливості співпраці України зі світом

Президент Петро Порошенко у понеділок ввечері зустрівся з іноземними послами, акредитованими в Україні, де висловив сподівання на нові можливості співпраці України зі світом, інформує прес-служба президента.

«Вірю, що спільними зусиллями і готовністю до амбітних рішень і підходів ми зможемо закріпити існуючі досягнення і розкрити нові потенційні можливості для нашої співпраці», – сказав Порошенко.

Серед тем, на яких наголосив глава держави під час зустрічі з дипломатами, були зусилля іноземних країн у підтримці територіальної цілісності України, спроби вирішення конфлікту на Донбасі, розблокування ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС, підтримки України з боку міжнародних фінансових інституцій тощо.

«Глава держави також висловив слова вдячності партнерам України в Генасамблеї ООН, які у 2016 році сказали своє слово у питанні Автономної республіки Крим і міста Севастополь, закріпивши за Росією статус окупаційної влади та агресора», – інформує прес-служба президента.

Порошенко відзначив подальшу важливість співпраці України з США, країнами ЄС, G7, країнами Близького Сходу, Латинської Америки, африканського континенту.

Зустріч президента з іноземними послами, акредитованими в Україні, є щорічною і призначена для окреслення пріоритетів подальшого партнерства України з міжнародною спільнотою.