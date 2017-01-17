Тереза Мей оприлюднить план виходу Британії з ЄС

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей 17 січня оприлюднить план виходу країни з Європейського союзу. Відповідно до тексту поширеної її офісом промови з 12-ма пріоритетами для «Brexit», «напіввиходу» очікувати не варто.

Слова Мей, які вказують на «жорсткий Brexit», найімовірніше, розчарують представників бізнесу і значну частину населення, які виступають за підтримку тісних зв’язків із єдиним ринком ЄС.

В анонсованій промові британського прем’єра щодо «Brexit» міститься обіцянка налагодити «нове і рівноправне партнерство» з ЄС.

«Ні частковому членству в Європейському союзі, асоційованому членству чи чомусь такому, що залишить нас наполовину всередині, наполовину поза ЄС», – йдеться в тексті промови, який може виголосити сьогодні Мей.

Після референдуму у червні, коли британці більшістю проголосували за вихід Сполученого Королівства з ЄС, британський фунт втратив близько однієї п’ятої своєї вартості.

Раніше Тереза Мей заявила, що її уряд запустить в дію статтю 50 Лісабонської угоди 31 березня 2017 року, таким чином давши офіційний старт початку процесу переговорів про вихід Великобританії з ЄС упродовж двох років.