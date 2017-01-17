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17 січня 2017, Київ 10:09
Новини | Міжнародні

Дипломати ЄС заявили про подальшу підтримку ядерної угоди з Іраном

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Верховний представник Європейського союзу з закордонних справ і політики безпеки Федеріка Моґеріні заявила, що ЄС і надалі підтримуватиме ядерну угоду з Іраном на тлі виникнення ймовірного конфлікту через заяви обраного майбутнього президента США Дональда Трампа про ймовірний перегляд угоди.

«ЄС продовжить працювати над тим, щоб ця вкрай важлива домовленість дотримувалася і виконувалася, передусім для нашої безпеки», – заявила голова європейської дипломатії на засіданні керівників МЗС країн-членів Євросоюзу.

На тому ж засіданні британський міністр закордонних справ Борис Джонсон також повідомив журналістам, що угода має бути збережена.

У понеділок також президент США Барак Обама у заяві до першої річниці початку імплементації іранської ядерної угоди вказав на переваги домовленостей, які дають «конкретні результати в створенні США і світу безпечнішим».

16 січня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що Іран виконує ключові зобов’язання у рамках ядерної угоди зі світовими лідерами.

Угода, укладена у 2015 році між Тегераном та світовими лідерами, передбачає обмеження ядерної програми Ірану в обмін на скасування санкцій.

Обраний майбутній президент США Дональд Трамп під час своєї виборчої кампанії заявляв про можливість «розірвати» або переглянути угоду щодо обмеження атомних програм Ірану в обмін на скасування санкцій. Трамп також критикував угоду за те, що вона, на його думку, гарантує Ірану занадто багато.

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