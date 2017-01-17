Президент Китаю відкриє засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі

Президент Китаю Сі Цзіньпін відкриє сьогодні засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі, виступивши з промовою про захист вільної торгівлі.

Сі Цзіньпін є першим китайським президентом, що візьме участь в щорічній зустрічі лідерів країн і представників бізнесу в швейцарських Альпах за її 47-річну історію.

Форум, що стартує сьогодні, відбувається на тлі побоювань, що адміністрація нового президента США може ввести певні «захисні» заходи в питанні міжнародної торгівлі. Обраний президент Дональд Трамп висловлювався проти міжнародних торговельних угод і погрожував підвищити тарифи на товари, імпортовані з Китаю.

Очікується, що пріоритети нової адміністрації виголосить з трибуни у Давосі один з головних радників Трампа Ентоні Скарамуччі. З промовою виступить і держсекретар США Джон Керрі.

Тим часом, в адміністрації президента України повідомили у вівторок, що Петро Порошенко

17-20 січня візьме участь у 47-му щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Очікується виступ Порошенка із промовою під час сесії на тему європейського сусідства, у засіданні світових економічних лідерів та дебатах на тему «Новий договір для Європи».

«У ході роботи форуму президент України проведе низку двосторонніх зустрічей з главами держав та урядів, керівниками міжнародних організацій, а також з президентами провідних іноземних компаній та світовими інвесторами», – йдеться в повідомленні.

Напередодні речник президента Святослав Цеголко повідомив, що Порошенко не братиме участі у «сніданку», організованому Фондом Віктора Пінчука у Давосі.

Засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі триватиме з 17 до 20 січня.