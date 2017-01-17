Пошуки зниклого в 2014 році малайзійського літака призупинили

Представники влади Малайзії, Австралії й Китаю повідомили про призупинення пошуків частин зниклого майже три роки тому літака рейсу MH370 «Малайзійських авіаліній». Як йдеться у заяві 17 січня, рішення ухвалене після безуспішних пошуків на понад 120-ти тисячах квадратних кілометрів території у південній частині Індійського океану.

У заяві три країни висловили сподівання, що в майбутньому з’явиться нова інформація, яка допоможе виявити зниклий літак Boeing 777.

8 березня 2014 року «Боїнг-777», що виконував рейс MH370 з Куала-Лумпура до Пекіна, зник з екранів радарів. На борту літака перебували 239 людей, переважно громадяни Китаю. Слідчі, які шукали літак, переконані, що він впав у південній частині Індійського океану, де знайшли кілька уламків повітряного судна.

У доповіді Австралійського бюро з безпеки на транспорті в листопаді йшлося, що літак, найімовірніше, стрімко пішов на дно океану після витоку палива.