Європарламент обирає нового президента

Депутати Європарламенту 17 січня мають обрати нового президента Європейського парламенту, наступника Мартіна Шульца, який залишає Брюссель і повертається в німецьку політику.

Як очікують, вибори будуть проводитися в кілька раундів. Явного лідера немає, один із сімох кандидатів в останній момент вирішив не балотуватися.

У попередні роки правоцентристська Європейська народна партія і лівоцентристський Прогресивний альянс соціалістів і демократів розділяли президентство, підтримуючи кандидатів одне одного.

Цього разу ЄНП хоче бачити головою Європарламенту свого кандидата Антоніо Таджані з Італії, а альянс соціалістів і демократів висуває свого італійського кандидата Джанні Пітеллу.

Протягом перших трьох раундів голосування кандидату необхідно набрати просту більшість голосів, щоб бути обраним президентом парламенту. У четвертому раунді перемога присуджується кандидату, який отримав найбільшу кількість голосів.

У листопаді минулого року президент Європарламенту Мартін Шульц заявив, що вирішив не висувати свою кандидатуру на третій термін президентства.

«Наступного року я балотуватимусь до німецького Бундестаґу як голова списку СПД у землі Північний Рейн – Вестфалія», – повідомив він.

Мартін Шульц перебував на посаді президента Європарламенту від 2012 року. Дія його мандату спливає у січні. Президента Європарламенту обирають раз на 2,5 роки.