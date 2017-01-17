Кримські музеї подаватимуть апеляцію на рішення суду щодо «скіфського золота» – Джеппар

Перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар повідомляє, що кримські музеї мають намір оскаржити рішення суду в Амстердамі (Нідерланди), який 14 грудня постановив повернути Україні експонати кримських музеїв з колекції «Крим – золотий острів у Чорному морі» (так зване «скіфське золото»).

«Наші захисники отримали звістку від судового приставу щодо наміру кримських музеїв подавати на апеляцію. Процедурно вони (музеї) мають кілька тижнів, щоб «висловити» всі свої «фе» щодо рішення першого суду. Це фактично означає початок процесу оскарження рішення окружного суду та, відповідно, артефакти залишатимуться в сховищах музею Аларда Пірсона», – написала Джеппар у Facebook.

Вона пообіцяла надати подробиці згодом.

У грудні Окружний адміністративний суд Амстердама (Нідерланди) ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв з колекції «Крим – золотий острів у Чорному морі» (так зване «скіфське золото») повинні бути повернуті в Україну.

Колекцію «скіфського золота» вивезли з Криму на виставку в археологічний музей Алларда Пірсона в Амстердамі на початку лютого 2014 року, ще до того, як півострів незаконно анексувала Росія. Через анексію Росією Криму (яку Нідерланди не визнають) виникло запитання, кому повертати кримську колекцію.

Україна вимагала від музею повернути експонати.

Відмову повернути колекцію Національному музею історії України нідерландська сторона мотивувала побоюванням про можливі претензії з боку кримських музеїв. Україна ж наполягала, що поки Крим окупований Росією, експонати не можна повертати на півострів, а треба передати безпосередньо державі Україна.

Російська влада назвала незаконним рішення суду щодо «скіфського золота».