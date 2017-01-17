Суддя у справі екс-«беркутівців» допускає розгляд клопотання про їх видачу «ДНР»

Святошинський районний суд Києва може розглянути клопотання про видачу обвинувачуваних у розстрілі 48 активістів Євромайдану колишніх співробітників спецпідрозділу «Беркут» Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Сергія Тамтури угрупованню «ДНР». Про це заявив суддя Сергій Дячук, що головує у справі екс-«беркутівців», коментуючи наявність підсудних у списках з обміну полоненими, оприлюднених народним депутатом Надією Савченко.

Він зауважив, що у цих списках не збігаються дати народження підсудних.

Водночас суддя зауважив, що «суд розглядатиме будь-яке клопотання, яке прозвучить від сторін провадження, навіть якщо воно безпідставне і необґрунтоване. КПК передбачає обов’язок суду розглядати клопотання».

«Скажу відверто, що КПК напряму не передбачає таку підставу, як звільнення від судового переслідування у зв’язку з видачею особи іншим особам. Такої підстави немає. Але клопотання може бути сформульовано і по-іншому», – додав Дячук.

10 січня Надія Савченко оприлюднила, за її словами, списки полонених і зниклих безвісти на Донбасі з боку і української сторони, і підтримуваних Росією сепаратистів – всього 524 людини. У списках людей, видачі яких хочуть бойовики, є зокрема прізвища екс-«беркутівців», обвинувачених у вбивствах учасників Революції гідності.