Рада підтримала запровадження поняття «автодороги оборонного значення»

Верховна Рада України підтримала запровадження поняття «автомобільні дороги оборонного значення».

За ухвалення за основу законопроекту №4647 проголосували 327 народних депутатів. Ініціатором законопроекту є прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Автори документу пропонують визначити, що«автомобільні дороги оборонного значення – дороги, необхідні для забезпечення оборони і безпеки України, з’єднання військових та інших спеціальних об’єктів, призначених в умовах воєнного часу для військових перевезень, евакуації населення, перевезень, пов’язаних з евакуацією вантажів, народногосподарських перевезень».

У пояснювальній записці зазначається, що законопроект спрямований на зміцнення обороноздатності під час воєнного стану, законодавче врегулювання використання доріг оборонного значення в період дії воєнного стану та їхнього технічного прикриття.

Від квітня 2014 року на частині Донбасу триває конфлікт, інфраструктура внаслідок бойових дій пошкоджена. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є «добровольці».