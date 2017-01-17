ЄСПЛ: російський закон про заборону всиновлення в США порушує права усиновителів

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав, що так званий «закон Діми Яковлєва», який забороняє американським сім’ям всиновлювати дітей sз Росії, є неправомірним. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті суду.

Таким чином, ЄСПЛ став на бік 16 громадян США, які мали намір усиновити дітей із Росії і вже почали оформляти необхідні документи, але не змогли завершити процедуру через ухвалення закону і набуття ним чинності 1 січня 2013 року. Їм присуджена компенсація в розмірі 75 тисяч євро.

Всього в суд звернулися 45 американських громадян, які збиралися усиновити 27 дітей. Вони вже встигли зустрітися з дітьми, а деякі отримали підтвердження від влади Росії, що їх сім’ї підходять для усиновлення.

«Закон Діми Яковлєва», який забороняє всиновлення російських сиріт у США, був підписаний президентом Росії Володимиром 28 грудня 2012 року і вступив в силу через три дні.