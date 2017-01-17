Суд заявляє про втручання у свою роботу при розгляді справи про розстріли на Євромайдані

Святошинський районний суд Києва заявляє про втручання у свою роботу під час розгляду справи щодо обвинувачуваних у розстрілі 48 активістів Євромайдану колишніх співробітників спецпідрозділу «Беркут».

«Суд вирішив повідомити про факт втручання в роботу суду... ми зафіксували факт втручання», – заявив головуючий у справі суддя Сергій Дячук.

За його словами, суд повідомив Вищу раду юстиції і генерального прокурора про втручання.

Дячук зазначив, що через дії низки громадських організацій були зірвані 4 засідання суду, останній раз розгляд зірвали 10 січня. У зв’язку з цією ситуацією суддя Дячук допускає перехід у закритий режим розгляду справи.

У травні минулого року Святошинський суд розпочав розгляд по суті справи проти п’яти екс-беркутівців: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. Їх обвинувачують у розстрілі активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року. П’ятьом колишнім беркутівцям інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Колишні бійці спецпідрозділу «Беркут», яких звинувачують у вбивствах на Майдані, не визнають власної вини за жодним із пунктів.

Усього, за даними ГПУ, вдалось ідентифікувати 25 правоохоронців, які стріляли на Інститутській. 20 із них зараз у розшуку.

У лютому минулого року суд об’єднав кримінальні провадження щодо колишніх працівників спецпідрозділу «Беркут» Олександра Маринченка, Сергія Тамтури, Олега Янишевського, обвинувачуваних у розстрілі 48 активістів Євромайдану, з провадженням щодо Зінченка і Аброськіна, яких обвинувачували в убивстві 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану потерпіли 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними МВС, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.