Лавров: Росія запросила представників США до переговорів щодо Сирії

Росія запрошує на зустріч в Астані щодо сирійського врегулювання представників ООН і США, заявив 17 січня у Москві міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

«Розраховуємо, що нова американська адміністрація зможе прийняти це запрошення, що буде представлена своїми експертами на будь-якому можливому рівні. Це буде перший офіційний контакт, в ході якого можна буде почати обговорювати підвищення ефективності боротьби з тероризмом в Сирії», – сказав Лавров.

29 грудня Москва оголосила, що Росія і Туреччина були посередниками із досягнення перемир’я між сирійським урядом і опозицією. Крім того, Москва повідомила, що сторони висловили бажання почати мирні переговори. Переговори в Казахстані заплановані на 23 січня.

Російська влада раніше заявляла, що Росія, Туреччина й Іран будуть присутні на переговорах в Астані, додавши, що Єгипет, Саудівська Аравія, Катар і Йорданія також можуть приєднатися до процесу.