Україна і Китай планують засідання міжурядової комісії на 2017 рік

Президент України Петро Порошенко і китайський лідер Сі Цзіньпін домовилися про проведення в 2017 році засідання українсько-китайської міжурядової комісії зі співпраці, повідомляє прес-служба глави української держави.

«Глави двох держав висловилися за активізацію економічної співпраці між Україною і КНР», – повідомляє прес-служба українського за підсумками переговорів лідерів двох країн у Давосі. Про точну дату засідання комісії наразі невідомо.

Також сторони домовилися продовжувати взаємодію двох країн для підтримки миру і стабільності як на регіональному, так і на глобальному рівнях, зокрема в рамках Ради безпеки ООН.

«Президент України зазначив, що Україна зацікавлена в активній участі в реалізації ініціативи Китаю «Один пояс, один шлях» і має для цього значний потенціал. Голова КНР запросив українську делегацію взяти участь у цьому форумі», – йдеться в повідомленні.

За повідомленням, сторонитакож домовилися активізувати політичний діалог на найвищому рівні, а також обмінятися візитами, терміни яких будуть узгоджені пізніше.

Зустріч відбулася у рамках засідання 47-о Всесвітнього економічного форуму в швейцарському Давосі.