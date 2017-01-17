Аваков: завдання прикордонників у 2017 році – готовність взяти повністю держкордон під контроль

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що основним завданням прикордонників у 2017 році є готовність до взяття неконтрольованої ділянки державного кордону під контроль.

«Це не моє пропагандистське висловлювання або якась ідея фікс. Це реальність з якою нам невдовзі доведеться стикнутися і держава має розраховувати на вашу готовність до рішучих дій і волі до забезпечення цього процесу», – сказав міністр, якого цитує прес-служба МВС.

За словами Авакова, це не буде довгострокова місія, адже після розробки плану і встановлення задачі протягом двох тижнів необхідно буде забезпечити контроль над держкордоном.

Глава МВС зазначив, що у 2017 році постане завдання вийти на міжнародно визнаний державний кордон України на Донбасі, а у подальшому – вже і Криму, цим процесом будуть займатися поліцейські, гвардійці, органи юстиції, але першими вирушать прикордонники.

Відповідно до законодавства, Державна прикордонна служба України є правоохоронним органом спеціального призначення, серед функцій якого – охорона держкордону. Загальна чисельність Держрикордонслужби – 53 тисячі людей, у тому числі 45 тисяч військовослужбовців.

Державна прикордонна служба входить до складу органів МВС.

Після російської анексії Криму на Донбасі у квітні2014 року розпочавсязбройний конфлікт, який триває досі. Відтоді Київне контролює частину державного кордону. За даними президента України Петра Порошенка, станом на серпень 2016 року Київ не контролює понад 409 кілометрів кордону з Росією на Донбасі.

Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».