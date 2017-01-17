За минулу добу на Донбасі двоє військових поранені – Мотузяник

За минулу добу внаслідок бойових дій на Донбасі загиблих серед українських військових немає, 2 військовослужбовців поранені, повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

За його даними, це сталося у Попаснянському районі внаслідок підриву на вибуховому пристрої.

Він зазначив, що на луганському напрямку вчора було відносно спокійно, підтримувані Росією бойовики жодного разу не відкривали вогонь з важкого озброєння.

На донецькому напрямку, за словами Мотузяника, сепаратисти також значно знизили своюактивність, винятком стала Авдіївка, де бойовики близько 2 годин обстрілювали позиції українських військових з мінометів.

Речник АТО зазначив, що на маріупольському напрямку бойові дії вчора велися у Мар’їнському районі та на приморських рубежах.



У прес-центрі штабу АТО раніше у вівторок повідомили, що у зоні бойових дій на Донбасі за минулу добу було поранено одного українського військовослужбовця.

В угрупованні «ЛНР» повідомили про три факти порушення режиму тиші українською стороною за минулу добу. В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах минулої доби околиць Донецька і Горлівки.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 00:00 годин 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят. Проте сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.