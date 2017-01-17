Порошенко заявляє, що домовився про зустріч із Трампом

Президент України Петро Порошенко заявляє, що домовився про зустріч з обраним президентом США Дональдом Трампом. Про це він сказав в інтерв’ю виданню Bloomberg.

«Я був одним із перших світових лідерів, кому Дональд Трамп потелефонував після виборів. Ми мали досить багатообіцяючу розмову. Ми домовилися, що відразу після інавгурації узгодимо дату мого візиту до Вашингтона», – заявив Порошенко.

Він також виловив упевненість у продовженні американської підтримки Україні і за нової адміністрації.

В адміністрації обраного президента США Дональда Трампа інформацію про майбутній візит президента України поки що не коментували.

Дональд Трамп складе присягу на посаді президента США 20 січня.

У листопаді Порошенко привітав Трампа з перемогою на виборах президента в США і запросив його відвідати Україну.