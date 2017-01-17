Президент Китаю на виступі в Давосі застеріг від торговельних воєн

Президент Китаю Сі Цзіньпін, відкриваючи засідання Всесвітнього економічного форуму в швейцарському Давосі, виступив із промовою на захист глобалізації і вільної торгівлі.

Він став першим лідером Китаю, який взяв участь у щорічній зустрічі очільників країн і керівників бізнесу в швейцарських Альпах за його 47-річну історію.

Сі Цзіньпін заявив, що не було «ніякого сенсу звинувачувати економічну глобалізацію в світових економічних проблемах». Він додав, що міжнародні фінансові кризи викликані надмірним прагненням до отримання прибутку. Китайський лідер закликав відмовитися від протекціоністської торгової політики, попереджаючи, що «ніхто не вийде переможцем у торговельних війнах».

Чотириденний форум в Швейцарії проходить на тлі побоювань, що нова адміністрація США може ввести протекціоністські заходи.

Обраний президент США Дональд Трамп, інавгурація якого відбудеться 20 січня, висловлювався проти міжнародних торгових угод і пригрозив підняти тарифи на товари, імпортовані з Китаю.

У Давосі запланований виступ одного з його головних радників, Ентоні Скарамуччі, який має визначити пріоритети нової адміністрації США.