Депутати не затвердили кошторис Верховної Ради

Народні депутати відхилили проект постанови про фінансове забезпечення діяльності Верховної Ради України у 2017 році.

Після кількох невдалих спроб ухвалити постанову № 5573, депутати також не підтримали повернення документа на доопрацювання, за це проголосували 208 депутатів за мінімально необхідних 226.

У кошторисі Верховної Ради на поточний рік, зокрема, передбачене питання про їхню заробітну плату.

Відповідно до додатку до постанови, посадовий оклад голови Верховної Ради становить 20 прожиткових мінімумів (з 1 січня прожитковий мінімум на одну особу – 1 тисяча 544 гривні), оклад голови комітету Верховної Ради, керівника депутатської фракції (депутатської групи)– 18 прожиткових мінімумів, а члена комітету Верховної Ради України – 16,2.

Всього, відповідно до додатку до постанови, видатки на фінансування апарату Верховної Ради становлять 1,1 мільярда гривень.

У жовтні 2016 року депутати спробували відокремити свій посадовий оклад від позиції державного службовця. Планувалося, що оклад парламентаря буде складати 25 мінімальних зарплат. Це викликало опір суспільства та уряду, тоді Кабмін відмовився підтримати такі поправки до державного бюджету.