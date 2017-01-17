МЗС про заяви Ле Пен щодо Криму: такі твердження є нікчемними

Міністерство закордонних справ України висловлює обурення заявами кандидата на посаду президента Франції, лідера популістської партії «Національний фронт» Марін Ле Пен щодо анексії Росією українського Криму.

Як йдеться у заяві відомства, такі твердження є нікчемними як з історичної, так і з правової точок зору.

«Висловлювання будь-якого відповідального політика та кандидата на посаду президента мають ґрунтуватися на повазі до міжнародного права, суверенітету та територіальної цілісності інших держав, а не слугувати інтересам третьої сторони, яка здійснює політику агресії та окупації», – йдеться у заяві.

У МЗС зазначають, що підтримка окупації Криму – це не лише неповага «Статуту ООН та основоположних принципів міжнародного права, але й стимулювання держави-окупанта до подальших злочинних дій стосовно місцевого населення».

Українські дипломати наголошують, що Франція висловила підтримку територіальній цілісності України і засудила незаконну окупацію Росією Криму.



У квітні – травні у Франції мають відбутися президентські вибори, на яких обидва провідні кандидати висловлюють прихильність до Росії.

Одна з них, лідер популістської партії «Національний фронт» Марін Ле Пен заявила, всупереч позиції Європейського союзу і відповідно до позиції Кремля, що анексія Росією українського Криму не була незаконною. «Я абсолютно не вважаю, що відбулася незаконна анексія: був референдум, мешканці Криму забажали возз’єднатися з Росією… Я не бачу ніяких підстав ставити під сумнів цей референдум», – заявила Ле Пен в інтерв’ю і на запитання, чи вважає вона Крим частиною Росії, відповіла: «Так». Ці заяви спричинили обурення в Україні і початок узгодження заборони їй відвідувати Україну, й натомість схвальні реакції в Росії.

За оцінками соціологів, наразі найімовірніше, що у другому турі вона програє висуванцеві правої партії «Республіканці» Франсуа Фійонові, що теж дотримується проросійських позицій і, зокрема, заявляє про необхідність скасувати санкції ЄС щодо Росії, накладені через окупацію Криму і агресію проти України на частині Донбасу.