Луценко: прокуратура отримала фотокопію заяви Януковича щодо введення військ Росії в Україну

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що головна військова прокуратура отримала від секретаріату ООН фотокопію заяви колишнього президента України Віктора Януковича з проханням ввести війська Росії в Україну.

«Всі отримані українським слідством матеріали визнані ООН офіційними документами, які надала Росія. Слідством військової прокуратури отримано беззаперечні документальні докази держзради Януковича», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Раніше Луценко припустив, що судовий процес у справі про держзраду Януковича почнеться в першому кварталі 2017 року.

За даними ГПУ, Віктор Янукович є офіційно підозрюваним у державній зраді від 28 листопада 2016 року. Адвокат Януковича Віталій Сердюк заявляв, що повернув до ГПУ повідомлення про підозру у держзраді, яке 28 листопада було оголошене Луценком у Святошинському райсуді, оскільки, за словами захисника, підозру було оголошено з порушенням законодавства.

Янукович не з’явився на допит, і це стало приводом для початку стосовно нього заочного досудового розслідування

У квітні 2014 року Янукович підтвердив, що просив президента Росії Володимира Путіна використати російські війська в Україні. Янукович заявив, що це зробив для захисту громадян України.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема, щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013 року до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії.