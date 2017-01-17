Тереза ​​Мей: Британія вийде з європейського «спільного ринку»

Великобританія залишить «спільний ринок» Європейського союзу після того, як вийде з ЄС, заявила британський прем’єр-міністр Тереза Мей, виступаючи в Лондоні з промовою, присвяченою стратегії її кабінету з питання про вихід країни з ЄС.

За словами Мей, Великобританія не може бути «наполовину в ЄС, а наполовину поза ним». Водночас вона наголосила, що прагне до укладення нових угод про вільну торгівлю, як із ЄС, так і з іншими країнами.

Як заявила Мей, вихід з ЄС має стати для Британії кроком на шляху до того, щоб стати «більш сильною, справедливою, єдиною і відкритою світу» країною, ніж раніше. Прем’єр-міністр наголосила, що вихід з Євросоюзу може дозволити Британії розвивати більш тісні відносини з іншими країнами світу, включаючи США, Канаду, Австралію, країни Азії та Африки.

Прем’єр підкреслила, що голосування за вихід з ЄС не означає відмови від «європейських цінностей». «Ми залишаємо Європейський союз, але не Європу», – сказала вона.

Мей пообіцяла продовжити співпрацю з країнами ЄС у сфері оборони і розвідки.

Фінальні умови виходу Британії з Європейського союзу повинні бути схвалені британським парламентом, додала голова уряду.

Вихід Британії з ЄС підтримала більшість виборців, які взяли участь в референдумі влітку минулого року. Однак досі британський уряд не направив офіційного повідомлення про вихід з Євросоюзу, відповідно до статті 50 Лісабонського договору. Тереза Мей заявляла про те, що це буде зроблено до кінця березня, однак поки що неясно, чи є у кабінету повноваження для цього кроку, чи він повинен заручитися згодою парламенту. Це питання вирішує Верховний суд.