ГПУ: Печерський райсуд Києва розглядатиме питання заочного засудження Януковича

Печерський районний суд Києва розглядатиме клопотання щодо можливості заочного засудження колишнього президента України Віктора Януковича за підозрою у державній зраді. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив заступник генерального прокурора Євген Єнін.

«Ми сьогодні активно просуваємося по низці кримінальних проваджень. Суд над Януковичем почнеться вже ближчим часом. Суд сьогодні вніс ясність, підсудність визначена, це буде розглядатися в Печерському суді. Чим ближче до суду, тим більше в нас доказів винуватості Януковича як у державній зраді, і по інших епізодах, в яких він перебуває в статусі підозрюваного», – сказав він.

Єнін припускає, що захист Януковича таким чином намагається затягнути процес розгляду справи Януковича.

За даними заступника генпрокурора, суд сьогодні відхилив клопотання адвокатів Януковича.

Сьогодні Вищий спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ розглядав клопотання адвоката Віталія Сердюка про направлення провадження за клопотанням ГПУ про здійснення спеціального досудового розслідування щодо Януковича з одного суду до іншого.

Печерський районний суд Києва розглядає клопотання ГПУ про можливість заочного засудження Януковича. 28 грудня 2016 року Печерський райсуд оголосив перерву у засіданні до з’ясування питання щодо зміни підсудності, оскільки захист Януковича подав заяву щодо зміни підсудності до Апеляційного суду Києва.

Наприкінці листопада 2016 року Янукович як свідок давав свідчення у форматі відео-зв’язку у справі щодо 5 бійців розформованого спецпідрозділу «Беркут». Тоді генеральний прокурор України Юрій Луценко оголосив текст підозри.

Згодом у ГПУ уточнили, що Віктор Янукович є офіційно підозрюваним у державній зраді від 28 листопада минулого року. Натомість захист Януковича заявляє, що 28 листопада підозра була оголошена з порушенням законодавства.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема, щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013 року до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року. Жодне з цих проваджень не розглядається у судах по суті.

Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії.