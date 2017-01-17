Amnesty International: європейські антитерористичні закони підривають права людини

Заходи із боротьби з тероризмом, ухвалені в різних країнах Європейського союзу, поступово приводять до порушення прав людини під прикриттям аргументів про їх захист, заявляє міжнародна правозахисна організація Amnesty International.

У доповіді, опублікованій 17 січня, правозахисники аналізують контртерористичні закони, ухвалені в 14 країнах Європейського союзу за останні два роки.

Автори доповіді стверджують, що ці закони ведуть Європу «до глибокої і перманентної сек’юритизації».

У доповіді йдеться, що ці закони надають урядам підвищені повноваження для посилення стеження за людьми й обмеження свободи слова.

«Дискримінаційні заходи мають непропорційний і глибоко негативний вплив на мусульман, іноземних громадян або людей, яких сприймають як мусульман чи іноземців», – йдеться у звіті.

Країни ЄС запровадили посилені заходи заходи після терористичних нападів у європейських містах, зокрема, Парижі, Брюсселі, Берліні.