Міжнародний суд ООН: Київ просить забезпечити припинення порушень з боку Росії

Україна просить Міжнародний суд ООН запровадити тимчасові заходи, спрямовані на запобігання продовженню порушень з боку Росії протягом розгляду справи по суті.

Як повідомляє прес-служба суду, зокрема Росія має утримуватися від будь-яких дій, які можуть погіршити ситуацію, має здійснювати належний контроль за кордоном, щоб запобігти подальшому фінансуванню тероризму, в тому числі поставками зброї на територію України.

Крім того, зазначається, що Росія має припинити і утримуватися від актів політичного та культурного придушення кримськотатарського народу.

16 січня Україна подала позов до Міжнародного суду, найвищого судового органу у структурі ООН, про порушення Росією міжнародних конвенцій щодо протидії фінансуванню тероризму та расової дискримінації.

У вересні минулого року МЗС повідомило про позов щодо порушень морського права Росією.

Україна також подала низку позовів проти Росії до Європейського суду з прав людини, зокрема, щодо захоплення контролю Росією над Кримським півостровом і подій, які відбулися пізніше на сході України і стосуються численних порушень прав людини, щодо незаконного вивезення дітей-сиріт із Луганщини (з окупованого міста Сніжне) на територію Росії. Ще одне провадження у справах «Україна проти Росії» Європейський суд із прав людини відкрив за фактом порушення прав лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва та його сина Хайсера Джемілєва.

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».