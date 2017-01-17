Порошенко: Швейцарія надасть 100 мільйонів доларів допомоги Україні

Швейцарія до кінця січня передасть Україні 100 мільйонів доларів у вигляді першого траншу фінансової допомоги, заявляє президент України Петро Порошенко.

«Кошти надійдуть на рахунки Нацбанку у вигляді фінансової допомоги від Швейцарської Конфедерації як перша частина траншу, спрямованого на підтримку України», – повідомив Порошенко у Давосі за підсумками переговорів із президентом Швейцарії Доріс Лойтхард.

Крім того, за словами президента України, на переговорах зі швейцарською колегою домовилися про прискорення «спільних кроків із розслідування злочинів попередньої влади». «Що стосується тих заморожених активів у швейцарських банках, які нині там перебувають, то ми визначили чіткі графіки і координацію співпраці міністерств юстиції і генеральних прокуратур, які мають швидше привести до певного результату з повернення цих активів в Україну», – сказав Порошенко.

За його словами, Швейцарія готова надати українцям безвізовий режим одразу ж після аналогічного кроку з боку Євросоюзу. «Ви знаєте, що ми очікуємо найближчим часом рішення Європарламенту про безвізовий режим. І було чітко заявлено, що одразу ж, як тільки Україна отримає право безвізових поїздок до країн Шенгенської зони, Швейцарія одночасно також надасть безвізовий режим для українських громадян», – заявив президент України.

У грудні Швейцарія на рік продовжила замороження рахунків колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення.