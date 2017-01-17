Єнін: в рамках Інтерполу є надзвичайно низький рівень взаємодії з боку Росії

Заступник генерального прокурора Євген Єнін заявляє, що в рамках Інтерполу є надзвичайно низький рівень взаємодії з боку Росії. Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода.

«Питання, чи готова Росія як член Інтерполу співпрацювати з Україною в рамках цієї організації. На даний час, ми бачимо надзвичайно низький рівень взаємодії з боку Російської Федерації, особливо після того, як представник Росії став один з керівників Інтерполу, питання про співпрацю стають більше делікатними», – сказав він.

«Тим не менш, ми не втрачаємо надії, ми працюємо двосторонніх механізмів», – додав представник ГПУ.

У жовтні минулого року представника Росії, генерал-майора поліції Олександра Прокопчука обрали віце-президентом Інтерполу.

Після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві у лютому2014 року низка українських високопосадовців покинули територію України, частина з них перебувають у Росії.

Російська сторона відмовляється видавати Україні колишніх посадовців, щодо яких українські силовики здійснюють розслідування. Москва ці відмови не коментує.

У жовтні 2016 року Єнін в коментарі агенції «Українські новини» повідомляв, що Росія 5 разів відмовила Україні в екстрадиції колишнього президента Віктора Януковича і 3 рази – у видачі екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова, Москва обґрунтовувала відмови «політичним» характером переслідування Віктора Януковича.