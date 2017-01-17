Президент Ірану відкидає критику Трампа щодо ядерної угоди

Президент Ірану Хассан Роугані відкинув критику обраного президента США щодо ядерної угоди між Тегераном та світовими лідерами. Він наголосив, що Іран не переглядатиме цих домовленостей, які набули чинності рік тому.

Роугані заявив 17 січня, що угода є «доброю» для США. Але, за його словами, Дональд Трамп цього «не розуміє».

Раніше Трамп назвав ядерні домовленості з Іраном «найгіршою угодою», заявивши, що вона дає Тегерану забагато.

Хассан Роугані назвав заяви Дональда Трампа «слоганами» і висловив оптимізм щодо майбутнього ядерної угоди.

«Не може бути ніяких переговорів. Домовленості укладені. Це закінчилося», – наголосив Роугані.

Угода, укладена у 2015 році між Тегераном та світовими лідерами, передбачає обмеження ядерної програми Ірану в обмін на скасування санкцій. Домовленості критикують представники жорсткого крила іранського політикуму.