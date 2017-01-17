Голова ОБСЄ назвав пріоритетом розширення місії спостерігачів на сході України

Чинний голова Організації з безпеки і співпраці в Європі, міністр закордонних справ Австрії Себастіян Курц назвав пріоритетом розширення Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на сході України. Про це він сказав після зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним 17 січня в Києві, на якій ішлося про посилення місії на Донбасі.

За його словами, місії необхідно дати більші можливості і доступ до територій на Донбасі, щоб спостерігачі могли краще робити свою роботу.

«Ми говорили про важливість зміцнення місії – і в кадровому, і в технічному сенсі», – сказав, зі свого боку, Павло Клімкін. Він додав, що після досягнення необхідного рівня безпеки на Донбасі можна буде готуватися до проведення чесних виборів.

«Для цього нам потрібна присутність ОБСЄ, ефективний озброєний компонент ОБСЄ», – сказав Клімкін.

За словами голови МЗС, врегулювання ситуації на Донбасі потребує застосування всього потенціалу ОБСЄ, зокрема цілодобового моніторингу ділянки українсько-російського кордону.

Від 1 січня Австрія почала річне головування в ОБСЄ.

Нині до складу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні входить майже 700 міжнародних спостерігачів, близько 600 із яких перебувають на сході країни.