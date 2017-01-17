МЗС: розгляд у Міжнародному суді ООН позову проти Росії може тривати кілька років

Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявляє, що розгляд у Міжнародному суді ООН у Гаазі позову України проти Росії за вчинення актів тероризму і дискримінації може тривати кілька років.

«Розгляд справи дійсно важка і тривала процедура. Після ухвалення рішення про застосування тимчасових заходів суд дає деякий час на подачу меморандуму з усією доказовою базою», – сказала вона.

16 січня Україна подала позов до Міжнародного суду, найвищого судового органу у структурі ООН, про порушення Росією міжнародних конвенцій щодо протидії фінансуванню тероризму та расової дискримінації.

Як повідомили в Міжнародному суді ООН, Україна просить запровадити тимчасові заходи, спрямовані на запобігання продовженню порушень з боку Росії протягом розгляду справи по суті, зокрема, Росія має утримуватися від будь-яких дій, які можуть погіршити ситуацію, має здійснювати належний контроль за кордоном, щоб запобігти подальшому фінансуванню тероризму, в тому числі поставками зброї на територію України.

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».