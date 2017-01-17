Міжнародний суд ООН: Київ в рамках позову проти Росії вимагає відновити діяльність Меджлісу

Україна вимагає від Росії відновити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу у рамках позову до Міжнародного суду ООН у Гаазі, повідомляє прес-служба суду.

«Росія має припинити і утримуватися від актів політичного та культурного переслідування проти кримськотатарського народу, в тому числі призупинити указ, що забороняє Меджліс кримськотатарського народу, і відмови від виконання цієї постанови і будь-яких інших аналогічні заходів, поки як ця справа перебуває на розгляді», – йдеться в прес-релізі щодо позову України проти Росії.

У квітні минулого року підконтрольний Росії Верховний суд Криму заборонив діяльність Меджлісу на території анексованого півострова. Світова спільнота висловила рішучий протест у зв’язку з такими діями російської влади. Захист Меджлісу відправив апеляцію до Верховного суду Росії, проте апеляційна інстанція підтвердила заборону на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу.

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму і закликало припинити тиск.

16 січня Україна подала позов до Міжнародного суду, найвищого судового органу у структурі ООН, про порушення Росією міжнародних конвенцій щодо протидії фінансуванню тероризму та расової дискримінації.



