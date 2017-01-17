СБУ заборона в’їзд в Україну меру Перемишля

Служба безпеки України заборона в’їзд в Україну меру польського міста Перемишль Роберту Хому. Про це в коментарі Радіо Свобода повідомила речниця відомства Олена Гітлянська.

«Заборонили в’їзд ще в минулому році на 5 років», – сказала вона.

Гітлянська зазначила, що відповідне рішення ухвалене для забезпечення безпеки України.

Польські ЗМІ повідомили, що мер Перемишля потрапив до списку персон нон ґрата в Україні,

17 січня українські прикордонники не впустили його на територію України.Роберт Хома назвав інцидентна кордоні «безпрецедентною подією».

У грудні минулого року польські ЗМІ повідомили, що в Перемишлі під час щорічного «Маршу орлят перемишльських і львівських» один з учасників колони, яка проходила повз Український народний дім, вигукнув «Смерть українцям». Тоді Україна звернулася до МЗС Польщі з вимогою розслідувати антиукраїнські гасла на марші. Також відповідна нота була передана меру Перемишля, під чиїм патронатом проходила акція.

Об’єднання українців у Польщі (ОУП) після події на марші в Перемишлі заявило, що до такої ескалації призводить «згода на публічне пропагування ненависті на національному ґрунті і заклики до насилля з боку організаторів, а також поблажливе ставлення до такого роду дій з боку державної і місцевої влади».