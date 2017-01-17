Олександр Городницький пішов з керівництва Російського ПЕН-центру

Поет, автор бардівських пісень Олександр Городницький відмовився від посади віце-президента і члена виконкому Російського ПЕН-центру через розкол у цій організації.

Лист Городницького, що пояснює мотиви його вчинку, опублікував у Facebook петербурзький філолог, член керівництва партії «Яблуко» Олександр Кобринський.

За словами Городницького, він до останнього намагався боротися за єдність організації, проте «взяла гору політична лінія», яка привела до «жорсткого протистояння з образливими звинуваченнями і розборками з обох сторін».

Олександр Городницький висловлює жаль через те, що, як він висловився, «ганебна братовбивча українська війна» надала його пісні «Севастополь» політичний сенс, який він, за його словами, у неї не вкладав.

Скандал у Російському ПЕН-центрі розгорівся після того, як його керівництво у кінці грудня виключило з організації журналіста Сергія Пархоменка. Згідно з протоколом засідання, за виключення голосував і Городницький. Пархоменко вважає, що головною причиною виключення став лист на захист українського режисера Олега Сенцова, який він підписав разом з деякими членами ПЕН-центру. На знак протесту проти виключення Пархоменка з організації вийшла низка письменників, у тому числі Борис Акунін, Володимир Сорокін і нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.