Рада запровадила в Україні День українського добровольця

Верховна Рада Україна ухвалила постанову про запровадження Дня українського добровольця. За відповідну постанову №4261 проголосував 231 народний депутат за мінімально необхідних 226.

Згідно з постановою, в Україні 14 березня відзначатиметься День українського добровольця.

У пояснювальній записці зазначається, що з представників Самооборони Майдану було сформовано перший добровольчий батальйон Нацгвардії, а 14 березня 2014 року понад п’ять сотень бійців Самооборони Майдану прибули на полігон в Нові Петрівці Київської області.

У квітні 2014 року українська влада оголосила про проведення антитерористичної операції на частині Донбасі, відтоді триває військовий конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, на Донбасі від початку конфлікту загинули понад 9,6 тисячі людей, понад 22 тисячі були поранені.