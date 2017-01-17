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17 січня 2017, Київ 20:36
Новини | Події

Рада запровадила в Україні День українського добровольця

Ілюстративне фото

Ілюстративне фото

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Верховна Рада Україна ухвалила постанову про запровадження Дня українського добровольця. За відповідну постанову №4261 проголосував 231 народний депутат за мінімально необхідних 226.

Згідно з постановою, в Україні 14 березня відзначатиметься День українського добровольця.

У пояснювальній записці зазначається, що з представників Самооборони Майдану було сформовано перший добровольчий батальйон Нацгвардії, а 14 березня 2014 року понад п’ять сотень бійців Самооборони Майдану прибули на полігон в Нові Петрівці Київської області.

У квітні 2014 року українська влада оголосила про проведення антитерористичної операції на частині Донбасі, відтоді триває військовий конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, на Донбасі від початку конфлікту загинули понад 9,6 тисячі людей, понад 22 тисячі були поранені.

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