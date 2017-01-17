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17 січня 2017, Київ 20:33
Новини | Події

Савченко оприлюднила списки полонених для перевірки їхньої достовірності – Рубан

Володимир Рубан

Володимир Рубан

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Керівник українського Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимир Рубан заявляє, що народний депутат України Надія Савченко оприлюднила списки полонених для того, щоб суспільство перевірило їх достовірність. Про це Рубан заявив в ефірі Радіо «Донбас.Реалії».

За його словами, вже вдалося встановити місця перебування і стан деяких полонених.

«Списки дають свої плоди. Вже одесити, які перевірили ці списки, підказали: ось один помер, троє звільнені, а ці вже засуджені і перебувають в місцях відбування покарання. Тобто зняли питання відразу щодо чотирьох людей з цього списку», – сказав Рубан.

Як наголосив Рубан, коли щодо всіх майже 700 людей зі списку «знімуться всі питання», тоді і почнеться обмін.

10 січня народний депутат Надія Савченко оприлюднила списки українських заручників, яких утримують в окупованих Донецьку і Луганську, та імена тих, кого представники угруповань «ДНР» і «ЛНР» хочуть отримати взамін. Є серед них і 102 громадян Росії.

Імена отримані не з офіційних джерел, наголосила депутат. Експерти знайшли у списках помилки, а Служба безпеки України засудила публікацію персональних даних заручників.

Також 11 січня Надія Савченко оприлюднила другу версію, за її словами, уточнених списків полонених і зниклих безвісти на Донбасі з боку і української сторони, і підтримуваних Росією сепаратистів. 16 січня Савченко опублікувала оновлені списки заручників.

Радіо «Донбас.Реалії» є проектом Української редакції Радіо Свобода, що подає новини і їхній аналіз із обох боків лінії розмежування. Радіо «Донбас.Реалії» мовить у Маріуполі на частоті 88 FM, Авдіївці 95,7 FM, Бахмуті 87,9 FM, Волновасі 100,3 FM, Щасті 88 FM, Мар’їнці 95,3 FM, в Слов’янську та Краматорську 90,4 FM, Лисичанську, Сєвєродонецьку та Рубіжному 88,2 FM, а також в ефірі Громадського радіо з 19:00 до 20:00 та радіо «Пульс» з 06:10 до 07:00.

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