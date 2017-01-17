Суд продовжив Єфремову арешт до 17 березня

Старобільський районний суд Луганської області продовжив колишньому голові фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександру Єфремову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 березня.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні суду у вза клопотанням прокуратури.

У листопаді минулого року Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Єфремова до 22 січня 2017 року.

На початку січня обвинувальний акт щодо Єфремова направили до суду. Пізніше стало відомо, що матеріали надіслали до Сватівського районного суду Луганської області, який наразі розглядає справи, що територіально належать до Ленінського районного суду Луганська. Однак в. о. голови Сватівського районного суду звернувся до Апеляційного суду Луганської області з проханням розглянути можливість перенести розгляд справи Єфремова в інший суд регіону.

Апеляційний суд Луганської області вирішив, що Олександра Єфремова будуть судити у Старобільську, бо це єдине місто на Луганщині, де є слідчий ізолятор, у якому можна утримувати колишнього депутата, який наразі перебуває під вартою. Крім того, в Старобільському районному суді є необхідна кількість професійних суддів для розгляду обвинувального акту.

16 січня Старобільський районний суд Луганської області почав розглядати справу Єфремова, 13 січня його конвоювали з Києва до Старобільська.

Олександра Єфремова звинувачують у державній зраді, вчиненні умисних дій із метою зміни меж території та державного кордону України, організації захоплення будівлі управління СБУ в Луганській області з метою незаконного користування нею і перешкоджання нормальній діяльності установи, організаційному сприянні створенню і діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка». Єфремов відкидає ці звинувачення.