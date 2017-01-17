Іракські війська розпочали наступ у західній частині Мосула

Прем’єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді заявляє, що іракські сили безпеки розпочали наступ проти бойовиків угруповання «Ісламська держава» у західній частині Мосула, яку повністю контролюють ісламісти.

Заява аль-Абаді з’явилася 17 січня, коли іракські війська ведуть бої за останню частину східного Мосула, яка залишається під контролем ісламістів.

Іракські військові чиновники заявляють, що скоро візьмуть під повний контроль східний берег річки Тигр.

Від жовтня минулого року армія Іраку за підтримки коаліції під проводом США, а також за участю курдських формувань і шиїтського ополчення, розпочала наступ на Мосул. Угруповання «Ісламська держава» взяло місто під контроль у 2014 році, коли бойовики захопили значні території на заході й півночі Іраку.