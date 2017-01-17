Суд продовжив арешт 5 екс-беркутівців у справі про розстріли на Майдані

Святошинський райсуд Києва продовжив термін тримання під вартою п’яти екс-бійців спеціального полку спецпризначення МВС «Беркут», яких обвинувачують у розстрілі активістів Майдану у Києві в лютому 2014 року.

Таким чином, екс-«беркутівці» Сергій Зінченко, Павло Аброськін, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура і Олег Янішевський залишатимуться під вартою до 17 березня.

Святошинський суд розглядає по суті справу проти п’яти екс-беркутівців: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану. Колишні бійці спецпідрозділу «Беркут», яких звинувачують у вбивствах на Майдані, не визнають власної вини за жодним із пунктів.

Усього, за даними ГПУ, вдалось ідентифікувати 25 правоохоронців, які стріляли на Інститутській. 20 із них зараз у розшуку.

У лютому минулого року суд об’єднав кримінальні провадження щодо колишніх працівників спецпідрозділу «Беркут» Олександра Маринченка, Сергія Тамтури, Олега Янишевського, обвинувачуваних у розстрілі 48 активістів Євромайдану, з провадженням щодо Зінченка і Аброськіна, яких обвинувачували в убивстві 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану потерпіли 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними МВС, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.