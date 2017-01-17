У Сербії помер екс-генерал югославської армії Трифунович

Владо Трифунович, колишній генерал армії Югославії, обвинувачений у державній зраді сербською владою часів війни на Балканах у 90-х роках, помер у віці 78 років.

За повідомленням сербських ЗМІ, Трифунович, народжений у Боснії і Герцеговині, помер 15 січня у Белграді. Про причини смерті наразі не повідомляється.

Владо Трифунович командував підрозділом югославської армії у хорватському місті Вараждин, де у 1991 році велися бойові дії.

Трифунович відмовився виконувати наказ Белграда вести бої, натомість вів переговори про безпечний вихід своїх військ.

За часів президентства у Сербії Слободана Мілошевича, Владо Трифуновича звинуватили у державній зраді. Але багато сербів вважають його героєм через збереження життів солдатів.

У 2010 році Трифунович заявив Associated Press: «Вараждин був би зруйнований, якби я дав наказ вести бої».