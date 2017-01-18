Президент США Барак Обама пом’якшив покарання Челсі Меннінґ (Бледлі Меннінґу), що відбуває 35-річне покарання у в’язниці за передачу секретної інформації проекту WikiLeaks.

17 січня у Білому домі повідомили, що Меннінґ мають звільнити 17 травня.

У серпні 2013 року військовий суд США засудив рядового Бредлі Меннінґа, якого обвинувачували у передачі великого обсягу секретних документів проекту Wikileaks, до 35 років ув’язнення.

За даними слідства, під час служби в Іраку Меннінґ незаконно скачав із закритих архівів сотні тисяч секретних повідомлень американських дипломатів, які згодом з’явилися на сайті Wikileaks.

Влада США вважає публікації Wikileaks загрозою своїй національній безпеці. Водночас захист Меннінґа наполягав, що публікація дипломатичної переписки фактично не завдала США ніякої шкоди.

У 2013 році Бредлі Меннінг вирішив змінити стать з чоловічої на жіночу та взяв ім’я Челсі, а в лютому 2015 року отримав дозвіл на проходження гормональної терапії.