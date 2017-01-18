Естонія та Литва підписали угоди про розміщення військових США на своїх територіях

Естонія та Литва 17 січня підписали двосторонні угоди про оборону зі Сполученими Штатами, щоб формалізувати присутність військ США на своїх територіях. Про це повідомили міністерства оборони двох балтійських країн. Ще одна країна регіону, Латвія, підписала аналогічну угоду зі США ще минулого тижня.

Ці домовленості полегшують розгортання сил США в країнах Балтії та дозволяють спільні навчання.

«Ми зацікавлені в продовженні присутності американських військ у Литві, оскільки це є одним із ключових елементів нашої безпеки», – сказав литовський міністр оборони Раймундас Каробліс.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп назвав «застарілим» альянс НАТО, який об’єднує Латвію, Естонію та Литву зі Сполученими Штатами та ще 24 іншими країнами.

Заяви такого змісту спричинили стурбованість у країнах Балтії, які занепокоєні агресивністю сусідньої Росії, яка анексувала український Крим і підтримує сепаратистів на Донбасі.