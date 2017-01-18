На Донбасі 17 січня немає втрат серед українських військових – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 17 січня в зоні бойових дій втрат серед українських військових не зафіксовано. Всього, за даними штабу АТО, підтримувані Росією бойовики здійснили 61 обстріл на всіх оперативних напрямках.

Міномети, гранатомети та стрілецьку зброю сепаратисти застосували в різних місцевостях на Маріупольському та Луганському напрямках, а на Донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї вони вели вогонь по Авдіївці, Опитному та Пісках.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують у мінометному обстрілі селища Спартак на півночі Донецька.

В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 17 січня.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 00:00 годин 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят.