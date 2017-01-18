Китай пропонує Україні допомогу у врегулюванні кризи – голова КНР

Китай готовий відіграти конструктивну роль у пошуку політичного врегулювання кризи в Україні, сказав голова КНР Сі Цзіньпін своєму українському колезі Петру Порошенку 17 січня у швейцарському Давосі. Про це повідомляють агенції Reuters та «Сіньхуа».

«Ми щиро сподіваємося, що Україна підтримає соціальну стабільність та економічний розвиток, і готові грати конструктивну роль у сприянні політичному врегулюванню кризи», – цитує міністерство закордонних справ Китаю заяву голови КНР.

Це перша за весь час протистояння Києва та Москви китайська пропозиція допомоги президентові України з’явилася в час, коли роль Сполучених Штатів у посередництві щодо врегулювання конфлікту може скоротитися. Обраний президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про наміри налагодити відносини з Росією.

Китай раніше виявляв незначний інтерес до дипломатичних зусиль із розв’язання кризи, спричиненої російською анексією Криму та підтримкою, яку Москва надає озброєним сепаратистам на сході України.

Пекін з одного боку заявляв про повагу територіальної цілісності й суверенітету України, але з іншого також вказував, що західні держави мають взяти до уваги законну стурбованість Росії щодо безпеки. Росія є союзником Китаю в багатьох міжнародних питаннях.

Повідомляючи про зустріч лідерів України та Китаю 17 січня, прес-служба глави української держави вказала, що Петро Порошенко і Сі Цзіньпін домовилися про проведення в 2017 році засідання українсько-китайської міжурядової комісії зі співпраці. Також сторони домовилися продовжувати взаємодію двох країн для підтримки миру і стабільності як на регіональному, так і на глобальному рівнях, зокрема в рамках Ради безпеки ООН.