Синоптична ситуація в Києві поліпшиться після прогрівання повітря – ДСНС

Синоптична ситуація в Києві, де впродовж кількох днів у багатьох районах фіксується густий туман із погіршенням видимості до 100 – 500 метрів, зумовлена малохмарною, безвітряною погодою. Про це з посиланням на дані Укргідрометцентру інформує 18 січня Державна служба україни з надзвичайних ситуацій.

«Ситуація може покращитись після прогрівання приземного шару повітря», – додають рятувальники, але вказують, що «в найближчі три доби синоптична ситуація істотно не зміниться».

Також у ДСНС виключають штучний характер цих синоптичних явищ.

«На території міста Києва та Київської області загорянь на сміттєзвалищах, торфовищах та інших пожеж, які можуть призвести до сильного задимлення на теперішній час немає», – ідеться в повідомленні.

Як твердять фахівці, нині в нижньому шарі атмосфери фіксуються шари ізотермії та інверсії. Інверсія температури – це підвищення температури повітря з висотою. Приземні інверсії пов’язані переважно з охолодженням повітря в нічні та ранкові години. Інверсія температури ускладнює вертикальну циркуляцію повітря, що призводить до застоїв біля земної поверхні повітря, накопичення шкідливих домішок внаслідок викидів промисловості і транспорту аж до утворення смогу.