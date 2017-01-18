Human Rights Watch: заборона України на ретрансляцію телеканалу «Дождь» має бути скасована

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch вважає наказ української влади про заборону ретрансляції в кабельних мережах російського телеканалу «Дождь» таким, що порушує право на свободу висловлювань і має бути скасований. Про це йдеться в поширеному 18 січня коментарі правозахисників.

«Глибоко розчаровує те, що українська влада наслідує приклад Кремля у змушуванні замовкнути засіб інформації, який їй не подобається. ЗМІ не мають використовуватися як цап-відбувайло в політичних торгах», – вказала дослідниця Human Rights Watch із українських питань Таня Купер.

Human Rights Watch – не перша західна правозахисна організація, яка виступила з критикою рішення України про припинення ретрансляції телеканалу «Дождь». Раніше зі схожими заявами виступили Комітет захисту журналістів і Freedom House.

У своїх повідомленнях ці організації коректно вказують мотивацію дій української влади, яка вважає, що не може поширюватися в кабельних мережах телеканал, який порушує законодавство про рекламу та вказує окупований Крим частиною Російської Федерації. Водночас ці підстави для припинення ретрансляції правозахисники вважають недостатніми.

Раніше цього тижня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України відповіла на критику, наголосивши на порушенні каналом законів України. У Нацраді також нагадали, що телеканал «Дождь» був вилучений із кабельних мереж у самій Росії.

«Надзвичайно важливою і позитивною, на наш погляд, стала б підтримка міжнародними організаціями вільного розповсюдження каналу у власній країні та забезпечення права російських глядачів на свободу слова і можливості отримання альтернативних точок зору на суспільні події», – заявили американським правозахисникам у Києві.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 12 січня зобов’язала українських провайдерів упродовж місяця припинити ретрансляцію російського телеканалу «Дождь» через невизнання каналом суверенітету України і територіальної цілісності, а також трансляції російської реклами.