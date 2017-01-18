Наглядову раду «Приватбанку» очолив турецький банкір

Оновлена наглядова рада націоналізованого «Приватбанку» обрала головою наглядової ради фінансиста і автора програми реформування банківської системи Туреччини Енґіна Акчакоча. Про це 18 січня повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«Енґін є легендарним банкіром, який свого часу допоміг Туреччині подолати фінансову кризу, а тепер допомагатиме відновлювати найбільший банк у країні», – написав Данилюк.

Він твердить, що нову наглядову раду «Приватбанку» сформовано з найкращих світових фахівців, більшість з яких – іноземці та представники міжнародних фінансових організацій.

18 грудня минулого року уряд ухвалив рішення про націоналізацію «Приватбанку». Згідно з умовами націоналізації, єврооблігації «Приватбанку» підлягали процедурі bail-in (конвертації боргу кредиторів у капітал). Національний банк України розглядає їх як зобов'язання, пов’язані з колишніми власниками банку.

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's (S&P) 11 січня знизило рейтинг «Приватбанку» з рівня «R» (під наглядом регулюючого органу) до «SD» (вибірковий дефолт).