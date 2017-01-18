Червоний Хрест відправив на Донбас 12 вантажівок гуманітарної допомоги – ДПСУ

Міжнародний комітет Червоного Хреста відправив для жителів неконтрольованих українською владою територій Донецької області 216 тонн гуманітарної допомоги. Про це 18 січня повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Через контрольний пункт «Новотроїцьке» на виїзд до неконтрольованої території прослідували 12 вантажівок від Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста. Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області продовольчі та гігієнічні набори, а також товари медичного призначення», – ідеться в повідомленні.

У середині грудня 2016 року місія Міжнародного комітету Червоного Хреста направила 16 вантажівок з гуманітарною допомогою. На початку грудня Міжнародний комітет Червоного Хреста направив на непідконтрольні українській владі території Донбасу близько 190 тонн гуманітарної допомоги.

Представники ООН і українського уряду заявили, що станом на грудень близько 3,8 мільйона людей потребують допомоги внаслідок конфлікту на Донбасі. Гуманітарна група звернулася до донорів з проханням виділити 214 мільйонів доларів для реагування на найнагальніші потреби близько 2,6 мільйона людей з найуразливіших категорій населення з понад 3,8 мільйона осіб, які потребують гуманітарної допомоги.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці». Частину Донецької та Луганської областей, зокрема Донецьк і Луганськ, наразі контролюють проросійські сепаратисти.

За даними ООН, на Донбасі загинули понад 9,7 тисячі людей.