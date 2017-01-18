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18 січня 2017, Київ 11:38
Новини | Міжнародні

У США шпиталізували Джорджа Буша-старшого

Джордж Буш-старший

Джордж Буш-старший

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Колишнього президента США Джорджа Буша-старшого шпиталізували в Г’юстоні, штат Техас, повідомляє місцеве телебачення.

За повідомленням, із Бушем, якому 92 роки, «все в порядку».

Як очікують, він повернеться додому через декілька днів, повідомив телеканал із посиланням на офіс Буша.

Про причини шпиталізації наразі невідомо.

Буш є батьком екс-президента Джорджа Буша-молодшого і колишнього губернатора Флориди Джеба Буша, який висував свою кандидатуру від республіканців на нещодавніх президентських виборах у США.

Старший Буш, як і його сини, є республіканцем, був віце-президентом під час двох термінів у Білому домі Рональда Рейгана перед тим, як стати президентом у 1988 році.

В останні роки Буш користується інвалідним візком.

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