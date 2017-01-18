В Адміністрації Обами визнали, що не зможуть закрити в’язницю в Гуантанамо

Білий дім не зможе закрити в'язницю на американській військовій базі Гуантанамо до закінчення президентського терміну Барака Обами 20 січня – це вперше визнав речник Білого дому Джош Ернест.

«Я не очікую, що ми матимемо успіх у досягненні нашої мети із закриття в’язниці. Але це не тому, що ми не намагалися цього зробити», – сказав Джош Ернест.

Указ про закриття в’язниці в Гуантанамо протягом року був одним з перших указів Барака Обами після його вступу на посаду президента в 2009 році. Президент США, як і інші критики утримання людей, підозрюваних в причетності до тероризму, у військовій в’язниці за межами Сполучених Штатів, вважає, що існування в’язниці в Гуантанамо підриває імідж США в світі, що вэязні Гуантанамо повинні бути переведені до в’язниць у США і переміщені в інші країни.

За вісім років президентства Обами 198 осіб були передані на різних умовах урядам інших країн. Днями Оман прийняв 10 осіб.

Після цього у в’язниці залишаться ще 45 осіб.