У Львові критична ситуація з вивезенням сміття – Садовий

Через критичну ситуацію з вивезенням сміття зі Львова міський голова Андрій Садовий 18 січня скликав позачергове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Понад 400 майданчиків переповнені сміттям, і побутові відходи з окремих місць не вивозяться вже майже місяць, з більшості понад 10 днів.

«Двоє перевізників фактично фізично не мають куди вивозити сміття. Ті полігони, які працювали раніше, з якими були домовленості, на жаль, сьогодні з тих чи інших причин не продовжують угоди на вивезення відходів. Кожен день йде складна боротьба, машини зі львівським сміттям, які їдуть у центральну Україну, де є домовленості з полігонами, зупиняють, не даючи можливості вивантажити сміття, ці машини скеровують назад до Львова у супроводі машин поліції. Ми маємо на території області достатню кількість полігонів, які можуть прийняти тверді побутові відходи зі Львова. Має бути відповідне рішення обласної комісії. Ми скеруємо матеріали на розгляд державної комісії з таким самим проханням. Це є аномальна ситуація, коли в Україні не зауважують львівської проблеми», – заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

Міська влада звернеться до обласної і державної комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо надання дозволу на вивіз твердих побутових відходів на полігони в межах області та держави. Оскільки ситуація складна з вивезенням побутових відходів у Львові через блокування полігонів Львівської області й інших областей України.

У міській раді пояснюють, що місто не має куди вивозити сміття, перевізникам відмовляють із різних причин.

На позачерговому засіданні комісії заявили, що в разі, якщо буде потепління, то це призведе до порушення екологічних норм і санітарної ситуації в місті.

Львів має проблеми з вивезенням побутових відходів від літа минулого року, коли закрили Грибовицьке сміттєзвалище. 29 травня 2016 року на цьому сміттєзвалищі сталася пожежа і внаслідок її ліквідації, зсуву сміття, загинули троє рятувальників і еколог. Відтоді місто не може вирішити проблему з вивезенням, сортуванням сміття, пошуком ділянки для будівництва сміттєпереробного заводу.